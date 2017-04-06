День рождения МФЦ Владивостока отметили торжественным собранием

Три года со дня создания

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

5 апреля, в отделении № 1 муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока» состоялось торжественное собрание, посвященное дню рождения центра. 10 апреля исполняется три года со дня создания МФЦ приморской столицы.

На мероприятии собрались документоведы центра, представители администрации Владивостока и думы города.

«Три года назад во Владивостоке был открыт муниципальный многофункциональный центр. Это событие стало отправной точкой во взаимодействии органов власти и населения на качественно новом уровне. Я вижу, что за это время МФЦ состоялся как профессиональный коллектив. Жители и гости нашего города приходят в комфортное и красивое отделение, где почти без ожидания могут получить любую услугу – качественно, оперативно, без хождения по различным инстанциям, – обратилась к гостям собрания председатель Думы города Владивостока Елена Новицкая. – Поздравляю коллектив центра с этим знаменательным событием. Желаю учреждению процветания, успехов и дальнейшего развития».

Лучших сотрудников МФЦ отметили благодарственными письмами и почетными грамотами администрации Владивостока и думы города.

«Ежедневно в МФЦ Владивостока обращаются более 2,5 тысяч человек, – рассказала начальник управления по работе с обращениями граждан администрации Владивостока Анна Нетай. – Со дня открытия первого отделения в наш центр обратилось около 800 тысяч человек. За три года работы гражданам предоставлено свыше 400 тысяч государственных, региональных и муниципальных услуг, выдано более 260 тысяч документов, оказано 112 тысяч консультаций».

МФЦ Владивостока сегодня – это 108 окон, большинство из которых открыты до восьми часов вечера. Здесь оказывают 167 государственных, региональных и муниципальных услуг. На территории большинства отделений организованы парковки, пандусы для людей с ограниченными возможностями, в самих помещениях - комфортные посадочные места и детские уголки.

«Нам пришлось пройти серьезный путь, начиная от подбора подходящих помещений в разных районах города, их ремонта, монтажа оборудования, и заканчивая подбором и обучением персонала, – рассказал директор МКУ «МФЦ ВГО» Игорь Школьный. – Сегодня команда МФЦ – это 252 сотрудника. Планируем не останавливаться на достигнутом, увеличивая перечень услуг, сокращая время ожидания и создавая более комфортные условия для горожан».

Горожане по достоинству оценили вежливость, компетентность и высокий уровень профессиональной подготовки сотрудников муниципальных МФЦ Владивостока, о чем свидетельствуют тысячи благодарственных записей в «Книге отзывов и предложений».

В 2016 году МФЦ Владивостока признан лучшим среди многофункциональных центров Приморского края, он награжден различными грамотами и дипломами.

Сегодня во Владивостоке работают пять отделений МФЦ и два территориально обособленных структурных подразделения – в поселке Трудовом и на острове Русском в поселке Экипажный.