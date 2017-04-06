Дайвер утонул в Приморье

Поисковые работы завершены

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

В понедельник, 3 апреля, в районе насосной станции в селе Сиваковка Хорольского района пропал дайвер, 1972 года рождения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

На следующий день на место происшествия прибыла группа спасателей в составе 4 человек и 2 единиц техники. Расстояние до села Сиваковка 200 км и в 18.00 (хбр.) прибыли к месту поиска. Спасатели провели беседы со свидетелями и родственниками, определили дальнейший план работы.

5 апреля в 08.00 работы были начаты. В 13.00 утонувший был обнаружен и поднят на поверхность и в 14.00 передан сотрудникам полиции.

Спасатели провели 4 погружения и осмотрели 300 кв. м. дна.