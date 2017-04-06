Один междугородний рейс из Владивостока отменен

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Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 6 апреля, на Владивостокском автовокзале отменен один междугородний автобусный рейс, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт "Примвокзал".

Так, рейс 501, следующий по маршруту Владивосток - Уссурийск в 12:05, отменен.