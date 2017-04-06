Часть Владивостока останется без света сегодня, 6 апреля

Сегодня, 6 апреля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Адреса:
Верхнепортовая ул.11, 25, 27, 29, 46, 7, 9,
Коралловая ул.10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 22, 24, 26, 3, 6, 7,
Корнилова ул.15А,
Красного Знамени пр-кт.57,
Курильская (пос. Трудовое) ул.19, 23, 25,
Нерчинская ул.10,
Тигровая ул.16, 18, 19, 20, 26,
Уборевича ул.38,
Уткинская ул.21, 21А, 40,
Шевченко ул.21, 21В, 23, 25, 29, 31, 31А, 31Д, 33, 35, 37, 38А, 39Б, 39В, 39Г, 40, 42, 44Б, 68, 70, 74, 76, 29А, 35А, 37Г, 44, 39, 46Г, 54, 80, 48, 68Б, 50, 35В, 33А, 46В, 46, 72
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.