Четырех владивостокских школьниц поймали на опасном селфи

Девочек 11 и 12 лет передали родителям после обстоятельной беседы с теми и другими

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке полицейские пресекли небезопасное селфи, которое делали школьники на Второй Речке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Четырех девочек 11 и 12 лет поймали гуляющими на железнодорожных путях. Школьниц заметил машинист электропоезда.

Детей передали родителям. С теми и другими провели профилактические беседы о правилах безопасности на железной дороге, а также о привлечении к административной ответственности за проход по жд-путям в неустановленных местах.

Транспортная полиция Владивостока напоминает гражданам, что железная дорога является зоной повышенной опасности, и призывает родителей быть внимательнее к своим детям и контролировать их времяпровождение во внеурочное время во избежание трагических последствий!