Во Владивостоке сегодня дождь

В Приморье до +21°C

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 6 апреля, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае облачно небольшой, местами умеренный дождь. На побережье местами туман. Ветер южный, юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +6...+21°C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке облачно, утром небольшой, днем умеренный дождь, утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +9...+11°C.



В Уссурийске облачно, временами дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +14...+16°C.



В Находке облачно, небольшой, временами умеренный дождь. Ветер южный умеренный, со второй половины дня северный умеренный до сильного. Температура воздуха +9...+11°C.