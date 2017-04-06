Мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку в подъезде дома

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Московские следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования в подъезде одного из жилых домов столицы 13-летней девочки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Согласно полученным сведениям нападение на ребенка имело место накануне днем. По версии столичных следователей, преступник, угрожая 13-летней девочке убийством, изнасиловал ее на лестничной площадке в подъезде одного из жилых домов. После изнасилования ребенка злоумышленник с места преступления скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста".

В настоящее время сотрудники следственных органов занимаются выяснением всех обстоятельств преступления, а также проводят комплекс действий, направленных на задержание педофила. Также уточняется, что уже назначены необходимые судебные экспертизы.