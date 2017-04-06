За сутки на дорогах Приморья зафиксировано 80 ДТП 17:18, 05 апреля За сутки на дорогах Приморья зафиксировано 80 ДТП (Фото)
В четверг Владивосток накроют дожди 16:26, 05 апреля В четверг Владивосток накроют дожди
Опасное развлечение на железнодорожных путях выбрала себе школьница из Владивостока 15:39, 05 апреля Опасное развлечение на железнодорожных путях выбрала себе школьница из Владивостока
Новостная лента
Апрель, 06 четверг
03:46
Игорь Пушкарев: Следствию вновь не удалось меня сломать
03:46
​Политические споры в Приморье набирают обороты
03:36
В России появится электронный ПТС для автомобилей
02:28
Муниципальную спецтехнику готовят к санитарной очистке Владивостока после зимних месяцев Фото
01:22
Тело россиянки обнаружили в чемодане в порту итальянского города Римини
00:05
На острове Русский продолжается ремонт дороги Фото
Апрель, 05 среда
23:22
Детей и родителей Владивостока приглашают в Клуб выходного дня
22:07
Вопросы организации питания участников Восточного экономического форума – на контроле администрации Владивостока
21:31
Владивосток присоединится к всероссийской акции «Бессмертный полк» Фото
20:09
В Приморье пройдет "горячая линия" для водителей
19:33
Новые выставочные залы муниципального центра современного искусства «Артэтаж» распахнут двери уже завтра
18:12
В выходные дни в Приморье пройдут грозовые дожди
17:52
Неудача в спекуляции обернулась обязательными работами для жительницы Приморья
17:42
Госдуме предлагают запретить соцсети детям младше 14 лет
17:31
Во Владивосток завезли импортный лосось с антибиотиками
17:18
За сутки на дорогах Приморья зафиксировано 80 ДТП Фото
17:18
Как уберечь ребенка от наркотиков?
17:06
Во Владивостоке пройдет городское родительское собрание
16:52
Ученые развенчивают популярные мифы о химических витаминах
16:49
В Приморье с каждым годом растет число наркозависимых
16:42
Жительница Владивостока прихватила в гостях золотые украшения
16:26
В четверг Владивосток накроют дожди
16:13
Дневник девушки: «Главней всего погода в доме» Эксклюзив
16:01
Детский хор «Камертон» во Владивостоке отметит 30-летие праздничными концертами
15:50
Мужчина угнал автомобиль в Приморье и сообщил об этом в полицию
15:39
Опасное развлечение на железнодорожных путях выбрала себе школьница из Владивостока
15:29
За прошедшую неделю сумма наложенных штрафов в Приморье составила 9 млн 242 тыс. рублей
15:27
В Надеждинском районе осудили браконьера Видео
15:12
Росстат: Каждый десятый работающий россиянин не может себя прокормить
15:04
Как включить двор в программу благоустройства
14:53
Несовершеннолетний обстреливал окна домов во Владивостоке из пневматического пистолета
14:49
В доме предполагаемого террориста, который причастен к взрыву питерского метро, проведен обыск
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4110 (49) от 06 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Философ, IT-специалист или звезда рок-группы
Иностранные студенты и спортсмены учат русский язык в галерее и океанариуме
Соцсети: 14+ и только по паспорту
Напиши эссе и покори Башмета
Вперед идут приморские танкисты
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

В России появится электронный ПТС для автомобилей

Введение электронного паспорта предполагается с 1 июня
Фото: sovetnik.consultant.ru Фото: sovetnik.consultant.ru
Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Министерство промышленности и торговли РФ предлагает вместо бумажного паспорта транспортного средства ввести электронный аналог, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Введение электронного паспорта, если предложение будет принято, предлагается с 1 июня 2017 года. Сейчас законопроект находится на стадии публичного обсуждения.

Оформляться электронный паспорт будет производителем авто или его дилером. Стоимость документа составит 600 рублей для физических и юридических лиц. Автопроизводитель заплатит за паспорт 250 рублей. Напомним, бумажный вариант документа сейчас обходится водителям в 800 рублей.

Заметим, массовой замены бумажного варианта не будет. Электронный документ появится у авто, сошедшего с конвейера. После покупки машины ее владелец должен будет сообщить в ГИБДД VIN-номер, предоставив договор купли-продажи. После этого все данные будут внесены в электронный паспорт транспортного средства.

comments powered by Disqus
Похожие новости
На острове Русский продолжается ремонт дороги
00:05, 06 апреля 2017 На острове Русский продолжается ремонт дороги

В настоящее время дороги острова Русский – грунтовые

Детей и родителей Владивостока приглашают в Клуб выходного дня
23:22, 05 апреля 2017 Детей и родителей Владивостока приглашают в Клуб выходного дня

Мероприятие будет приурочено ко Дню космонавтики

Вопросы организации питания участников Восточного экономического форума – на контроле администрации Владивостока
22:07, 05 апреля 2017 Вопросы организации питания участников Восточного экономического форума – на контроле администрации Владивостока

Будет составлен перечень ресторанов и кафе на территории Владивостока, которые будут рекомендованы для посещения

Владивосток присоединится к всероссийской акции «Бессмертный полк»
21:31, 05 апреля 2017 Владивосток присоединится к всероссийской акции «Бессмертный полк»

Схема

В Приморье пройдет
20:09, 05 апреля 2017 В Приморье пройдет "горячая линия" для водителей

На вопросы ответят сотрудники отдела надзора на транспорте, гигиены труда и радиационной гигиены

В выходные дни в Приморье пройдут грозовые дожди
18:12, 05 апреля 2017 В выходные дни в Приморье пройдут грозовые дожди

Во Владивостоке возможен небольшой дождь

Во Владивостоке пройдет городское родительское собрание
17:06, 05 апреля 2017 Во Владивостоке пройдет городское родительское собрание

Тема – предстоящее написание Всероссийской проверочной работы для учеников 4-х классов