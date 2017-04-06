В России появится электронный ПТС для автомобилей

Введение электронного паспорта предполагается с 1 июня

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Министерство промышленности и торговли РФ предлагает вместо бумажного паспорта транспортного средства ввести электронный аналог, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Введение электронного паспорта, если предложение будет принято, предлагается с 1 июня 2017 года. Сейчас законопроект находится на стадии публичного обсуждения.



Оформляться электронный паспорт будет производителем авто или его дилером. Стоимость документа составит 600 рублей для физических и юридических лиц. Автопроизводитель заплатит за паспорт 250 рублей. Напомним, бумажный вариант документа сейчас обходится водителям в 800 рублей.



Заметим, массовой замены бумажного варианта не будет. Электронный документ появится у авто, сошедшего с конвейера. После покупки машины ее владелец должен будет сообщить в ГИБДД VIN-номер, предоставив договор купли-продажи. После этого все данные будут внесены в электронный паспорт транспортного средства.