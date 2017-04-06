Тело россиянки обнаружили в чемодане в порту итальянского города Римини

По данному факту проводится проверка

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

В порту итальянского города Римини рыбаки обнаружили тело гражданки РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Huffington Post.



Труп девушки был найдет еще 27 марта, но идентифицировать погибшую удалось только 3 апреля. Предполагается, что причиной смерти могло стать истощение. Тело обнаружили местные рыбаки. По их словам, на волнах был замечен чемодан, который мужчины сразу же затащили в лодку. Когда рыбаки открыли его, увидели внутри завернутое в пластиковый пакет сильно разложившееся тело женщины.



Изначально следователи думали, что тело находившейся в нем женщины могло принадлежать немке, пропавшей во время путешествия на круизном лайнере в феврале. Но после проведения экспертизы оказалось, что погибшая являлась гражданкой России, которая нескольких лет жила в Италии, получив здесь вид на жительство.



Судмедэксперты отметили сильную истощенность погибшей. Стало известно, что перед смертью женщина несколько раз попадала в больницу с анорексией.

По данному факту проводится проверка.









