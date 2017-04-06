Новый вице-губернатор Приморья приступил к своим обязанностям

Александр Юров назначен заместителем главы края

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Новый заместитель главы региона Александр Юров официально приступил к своим обязанностям 5 апреля, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Целый ряд кадровых изменений произошел в Администрации Приморья в начале весны. Теперь вопросами ЖКХ, лесного хозяйства и энергетики будет заниматься новый вице-губернатор Александр Юров. Зона ответственности для нового вице-губернатора знакомая. До назначения в краевую Администрацию Александр Юров занимал должность вице-мэра Владивостока и отвечал за комплекс жилищно-коммунальных услуг и энергетику.

Вице-губернатор Евгений Вишняков, в чьем ведомстве ранее находились указанные выше направления, сосредоточится на выстраивании эффективной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Приморском крае.

На должность вице-губернатора, курирующего вопросы сельского и рыбного хозяйств, лицензирования и торговли, охотничьего надзора назначен Дениса Бочкарева, бывшего директора департамента сельского хозяйства. Он очень талантливый и работоспособный специалист.