Массовый «ЗаБег» состоится во Владивостоке 21 мая

Масштабный полумарафон пройдет под эгидой «Лиги героев»

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

4 апреля, в администрации Владивостока состоялась пресс-конференция с представителями управления развития физической культуры и массового спорта и организаторами спортивно-массового мероприятия «ЗаБег», сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу даминистрации города.

По словам организаторов мероприятия, 21 мая масштабный полумарафон пройдет под эгидой «Лиги героев», которые уже не первый год организовывают по всей стране спортивно-массовое мероприятие «Гонка героев». Полумарафон объединит россиян от Владивостока до Санкт-Петербурга. Помимо главного города Приморья и Северной столицы беговое событие пройдет в Ростове-на-Дону, Самаре, Новосибирске, Казани, Нижнем Новгороде, Москве, Екатеринбурге и Красноярске. Главная фишка «ЗаБега» в том, что старт воскресного полумарафона во всех регионах страны состоится одновременно, а по итогам легкоатлетической гонки будет названа неофициальная столица бега России.

«Во Владивостоке мероприятие стартует в 17 часов, а это значит, что у участников будет возможность насладиться замечательными вечерними видами Владивостока и при желании сделать сэлфи. Обязательным условием для участия в забеге является наличие медицинского допуска. Безопасность всех участников забега будет организована в соответствии с федеральным законодательством», - рассказала начальник управления развития массового спорта и физической культуры администрации Владивостока Юлия Вельбик.

Участники смогут преодолеть дистанцию в 21, 10 и 5 километров на выбор. Для детей организаторы приготовили 3-километровую трассу, которую самые маленькие смогут пробежать вместе с родителями. Кроме того, для всех гостей и участников события организаторами подготовлена насыщенная развлекательная программа.

Как рассказал представитель «Гонки Героев» в Приморском крае Александр Лагоша, маршрут забега разрабатывался с учетом специфики Владивостока, его пытались сделать удобным для всех. Для спортсменов прорабатывалась максимально ровная дистанция, а для автолюбителей рассматривались варианты объездов. Зона старта и финиша будет располагаться в районе центральной площади, а маршрут будет пролегать по исторической части города, преимущественно по Светланской. Трасса для забега будет проходить, в том числе, вдоль побережья мимо кораблей, штаба ТОФ и памятников истории и культуры.

Узнать более подробную информацию о соревновании можно на сайте забег.рф и группе в Вконтакте.