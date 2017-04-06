Муниципальную спецтехнику готовят к санитарной очистке Владивостока после зимних месяцев

Во Владивостоке стартовал санитарный двухмесячник

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

На муниципальном предприятии «Содержание городских территорий» кипит работа. Механики готовят спецтехнику к весенне-летнему циклу уборки городских территорий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. 80 процентов специализированной коммунальной техники во Владивостоке – многофункциональные машины, которые при смене навесного оборудования работают круглый год.

В настоящее время на предприятии проводится смена навесного оборудования – вместо пескоразбрасывателей устанавливают поливомоечное оборудование.

Проводят диагностику и техническое обслуживание машин.

В весенне-летний период приморскую столицу будут ежедневно «умывать» и подметать трактора-щётки, пылесосы, лееро- и поливомоечные машины.

Кроме того, готовят к строительному сезону и технику для ремонта дорог – фрезы, асфальтоукладчики, компрессоры и катки.

С наступлением весны для муниципального учреждения «Содержание городских территорий» наступила пора санитарной уборки. На очистке проезжей части, тротуаров, лестниц, остановочных карманов и склонов во всех районах города трудятся бригады рабочих. Уже на этой неделе на дороги Владивостока выйдут пылесосы.

Напомним, что во Владивостоке стартовал санитарный двухмесячник, а 22 апреля пройдёт общегородской субботник, в котором могут поучаствовать не только управляющие компании, дорожные и коммунальные службы, но и организации всех форм собственности, а также инициативные горожане.