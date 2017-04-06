На острове Русский продолжается ремонт дороги

В настоящее время дороги острова Русский – грунтовые

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Спецтехника подрядной организации, выигравшей аукцион на содержание дорог, продолжает подсыпку и грейдерование дорожного полотна на острове Русский. Как сообщили в ООО «Владтехника», на объекте работает специализированная техника – автогрейдеры, самосвалы, экскаваторы. Продолжается очистка кюветов для отвода поверхностных вод, осуществляется грейдерование дорожного полотна и подсыпка грунтом.

Работы по благоустройству дорожного полотна ведутся на всех участках дорожной сети острова. Как рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации города, работы по текущему содержанию дорожного полотна проводятся как на основной дороге, ведущей от коммунальной зоны к бухте Воевода, так и на всех подъездных путях к посёлкам.

В настоящее время дороги острова Русский – грунтовые. Администрация Владивостока разработала проект реконструкции дорог острова Русский, который предполагает строительство полноценной асфальтобетонной дороги – с водоотведением, освещением и другой необходимой инфраструктурой. Однако реконструкция может начаться только после того, как земля будет передана в муниципальную собственность. Администрация города не раз обращалась с официальными письмами о передаче в муниципальную собственность земельных участков, необходимых для строительства дороги. В настоящее время соответствующие официальные письма вновь направлены в ряд федеральных ведомств.