Как уберечь ребенка от наркотиков?

Это работа психологов и представителей образовательных учреждений

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

В ходе заседания Совета по антинаркотической пропаганде Приморского края начальник отдела исполнения законодательства по противодействию незаконному обороту накротических средств Александр Байнов сообщил, что в прошлом году в рамках проведения мониторинга наркоситуации в Приморском крае выявили, что основной удар пришелся на лица, ранее допускавшие потребление наркотиков в возрасте от 18 до 39 лет, сообщает РИА VladNews.



Сейчас на территории Приморского края для учащихся вузов и школ проводят различные психологические тестирования и медицинские осмотры. По мнению экспертов, проблема в том, что эти меры добровольные, но не обязательные. Поэтому сложно выявить подростков, употребляющих наркотические вещества синтетического происхождения.



Руководитель пресс-службы Управления МВД России по Приморскому краю Ирина Сырова в ходе заседания сообщила, что родители должны рассказывать ребенку, как правильно себя вести в случае, если ему предложили попробовать данные вещества.



- Если вы выявили такого несовершеннолетнего, то рассказывать о последствиях употребления, потому что настолько это стало все обыденным. Нам нужно делать уклон на спрос, потому что, если не будет спроса, не будет и такого обвала. Еще нужно делать уклон на профилактику проб наркотиков, то есть объяснять ребенку, что надо делать, когда попал вот в такую страшную ситуацию, когда ему предлагают и как себя вести. Проблема в массовости, стадности. Проблема подросткового возраста, когда они против «шаблонов», против запретов, и естественно ребенку нужно объяснять, что следует быть личностью, надо иметь свое мнение и нужно уметь сказать «нет». И при этом выглядеть достойно, и не чувствовать себя не таким, как все. Я думаю, что тут работа именно психологов. И не только психологов. Все мы должны это сделать,- сообщила Ирина Сырова.



- Наркомания - это хроническое и психическое заболевание, одно из составляющих которого является снижение критики к своему состоянию и отрицание наличия у себя заболевания. Это очень важно и с этим нужно работать. Наркологическое заболевание неизменно и ведет к физической, умственной, нравственной социальной деградации,- сообщила в ходе заседания заведующая кабинетом профилактики краевого наркологического диспансера Царева Ирина.



Эксперты также сделали уклон на том, что большее влияние на изменение структуры наркозаболеваемости оказывают наркотики синтетического происхождения.