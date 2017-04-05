В Приморье с каждым годом растет число наркозависимых

Правоохранительные органы не перестают бороться с данной проблемой

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня в администрации края прошло заседание Совета по антинаркотической пропаганде в Приморье, где эксперты сообщили, что ситуация с наркозависимостью в Приморье оценивается как тяжелая. Поэтому выявлены приоритетные направления антинаркотической деятельности на текущий год, сообщает РИА VladNews.

- В первую очередь, это развитие молодежных и студенческих антинаркотических движений путем реализации механизмов финансовой поддержки социальной ориентированных студенческих организаций и обучение членов молодежных организаций по программам профилактики наркомании. Организация и проведение целевых профилактических мероприятий среди возрастной категории лиц от 18 до 39 лет. Выявление лиц, потребляющих наркотики путем реализации механизмов раннего выявления наркопотребителей среди учащихся, работников, а также административные практики. Развитие системы контроля за исполнением наркопотребителей на возложенные судом обязанности пройти диагностику, курс профилактических мероприятий и лечение от наркомании, реабилитация. Проведение мероприятий, направленных на выявление пресечения деятельности лиц, распространяющих наркотические средства на территории Приморского края,- сообщил начальник отдела исполнения законодательства по противодействию незаконному обороту наркотических средств департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края.

В ходе заседания эксперты сообщили, что в 2016 году на восемь процентов увеличилось количество лиц, зарегистрированных на учете за наркоманию. Также по итогам прошлого года потребление наркотиков синтетического происхождения обнаружено уже в 28 муниципальных образованиях, где особое беспокойство вызывает ситуация в Уссурийске, Большом Камне, ЗАТО г. Фокино, Дальнегорске, а также в Черниговском, Октябрьском и Пожарском муниципальных образованиях.

Александр Байнов в ходе заседания сообщил, что сейчас наркотические вещества синтетического происхождения достать легче, что и приводит к увеличению числа наркозависимых.

- По данным социологического исследования, те лица, которые допускают употребление наркотиков, указывали, что их достать стало значительно легче. Сейчас, наверное, это беда всех правоохранительных органов. Прогресс не стоит на месте. Во-первых, самая простая схема распространения наркотиков - это как раз сеть Интернет. Для пересылки используется различные логистические коммуникации. Способы и методы они самые различные, то есть и правоохранительным органам приходится проводить ряд операций, чтобы пресекать. Плюс есть еще различные подходы с КНР. То есть, там ряд веществ возможен, он не внесен в список запрещенных, они там могут находиться в свободной продаже,- рассказал в ходе заседания Совета по антинаркотической пропаганде Приморского края.

Стоит отметить, что наказание лицам, употребляющим наркотики, предусмотрено ст. 6.9 КоАП РФ. По ней лица, которые принимают наркосодержащие препараты без назначения врача, могут получить либо штраф от 4 000 до 5 000 рублей, либо до 15 суток ареста. А лицам, распространяющим наркотические средства, предусмотрено наказание по ст. 228.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком от 4 лет до пожизненного заключения – в зависимости от количества распространяемых наркотиков и конкретных обстоятельств совершения преступления. Дополнительными наказаниями могут быть ограничение свободы на срок до года и штраф до 1 миллиона рублей.