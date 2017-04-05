В выходные дни в Приморье пройдут грозовые дожди

Во Владивостоке возможен небольшой дождь

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

В ближайшие дни погода в Приморье будет изменчивой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В субботу, 8 апреля, Приморье вновь окажется во власти циклона. Ночью погода начнет ухудшаться. Минимальная температура воздуха +4…+9 °С, на востоке +1…-4 °С. Днем фронты будут перемещаться над Приморьем, дожди усилятся и распространятся на большую территорию края. Максимальная температура воздуха +12…+18 °С, на побережье +5…+11 °С.

К концу дня циклон начнет покидать Приморский край и в ночь на воскресенье осадки останутся лишь на севере. Температурный фон +1…+9 °С, в горных районах воздух выхолодится до −4 °С. Днем 9 апреля давление будет расти. Осадки маловероятны. За циклоном с севера вторгнется холодный воздух. Максимальная температура воздуха от +8 °С до +16 °С.

Во Владивостоке в субботу ожидается облачная с прояснением во второй половине дня погода, возможен небольшой дождь, к концу дня усилится северный ветер. Температура ночью +4…+6 °С, днем воздух прогреется до +11…+13 °С. В воскресенье небольшая облачность, без осадков. Ночью минимальная температура воздуха +2…+4 °С. Днем, не смотря на свежий северный ветер, будет тепло, воздух прогреется до +13…+15 °С.