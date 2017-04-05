За прошедшую неделю сумма наложенных штрафов в Приморье составила 9 млн 242 тыс. рублей

Возбуждено 17286 дел об административных правонарушениях

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

На сегодняшний день 75 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД действуют практически во всех районах Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Во Владивостоке сформирован Центр обработки информации, в котором аккумулируются все данные о нарушениях ПДД, допущенных водителями и зафиксированных комплексами, работающими в автоматическом режиме. Здесь же оформляются постановления по делам об административных правонарушениях, которые затем вместе со штрафными квитанциями направляются владельцам транспортных средств.

За прошедшую неделю по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 17286 дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 9 млн 242 тыс. рублей. Из них по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 12.9 (превышение установленной скорости движения) вынесено 17238 постановлений о наложении штрафа на сумму 9 млн 170 тыс. рублей, 12.16 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) - 48 постановлений на сумму 72 тыс. рублей.

1968 постановлений, административный штраф по которым не был оплачен в установленный срок, направлены судебным приставам для принудительного исполнения.

За уклонение от исполнения административного законодательства 42 административных материала направлены в суды для рассмотрения и принятия решения.

В настоящее время в Приморском крае работают комплексы фото-видеофиксации, направленные на выявление нарушений скоростного режима, а также правил остановки и стоянки транспортных средств. В будущем планируется установить комплексы, фиксирующие выезд на полосу движения, предназначенную для встречного направления в местах, где это запрещено Правилами дорожного движения.

Повсеместное использование автоматических комплексов влияет на дисциплину водителей, предотвращает возможные правонарушения, а, следовательно, и ДТП, которые они могут спровоцировать.