Вопросы организации питания участников Восточного экономического форума – на контроле администрации Владивостока

Будет составлен перечень ресторанов и кафе на территории Владивостока, которые будут рекомендованы для посещения

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

Вопросы организации питания участников Восточного экономического форума – 2017 были рассмотрены вчера, 4 апреля, в администрации Владивостока на очередном заседании рабочей группы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Провела совещание заместитель главы администрации города Наталья Зубова.

В рабочую группу входят специалисты администрации Владивостока, Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, Фонда «Россконгресс» (оператор ВЭФ), других ведомств.

В ходе совещания специалисты обсудили, какие меры будут приняты, чтобы усовершенствовать систему питания на территории кампуса ДВФУ – с учетом замечаний и рекомендаций, которые были высказаны в прошлом году. Так, представитель «Росконгресса» сообщил, что идет активная совместная работа с руководителями предприятий общепита как в учебных и административных, так и в жилых корпусах университета. Задача – учесть все детали и особенности работы точек общепита во время форума, при необходимости исправить имеющиеся недочеты, пройти все необходимые проверки, в том числе, санитарные.

Практически готова схема размещения дополнительных точек питания и кофе-брейка в местах, где будут работать участники деловой программы. К слову, число точек питания планируется увеличить. Также завершается работа над схемой питания представителей СМИ, волонтеров, обслуживающего персонала, служб безопасности и полиции.

В преддверии ВЭФ, как и в прошлом году, специалистами администрации Владивостока на основании объективных данных будет составлен перечень ресторанов и кафе на территории Владивостока, которые будут рекомендованы для посещения участниками ВЭФ. Критерии отбора предприятий для такого перечня – санитарная безопасность, высокое качество приготовления и подачи блюд, уровень и время обслуживания, интерьер, наличие меню на разных языках и англоговорящего персонала, терминалы безналичной оплаты, транспортная доступность, парковка, бонусы и комплименты для клиентов и другие.

К слову, таким предприятиям будут предоставлены эмблемы участников системы обслуживания ВЭФ, что для многих является хорошим рекламным аргументом.

По сообщению представителей «Росконгресса», в этом году вновь планируется работа проекта «Улицы Дальнего Востока», где регионы, помимо прочего, смогут представить традиционную кухню. Подготовка павильонов также требует тщательной организации.

О том, какая работа по подготовке системы питания к ВЭФ сейчас ведется, в ходе совещания рассказали представители Роспотребнадзора, ДВФУ, Международного аэропорта Владивосток.

Напомним, координация вопросов питания участников Восточного экономического форума поручена администрации города Владивостока. Как отмечают специалисты, организация питания тысяч участников и гостей во время подобного рода мероприятий требует особой ответственности и учета множества нюансов. Вся продукция должна быть безопасна, важно соблюсти и другие требования: качество, соответствие современным нормам питания, разнообразие, высокий уровень сервиса и многое другое.