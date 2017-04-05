В доме предполагаемого террориста, который причастен к взрыву питерского метро, проведен обыск

Следственный комитет установил место жительство предполагаемого террориста, который причастен к взрыву в метро в Санкт-Петербурге, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
В ходе расследования уголовного дела по месту жительства Акбаржона Джалилова были проведены обыски.
Сейчас СК отрабатывает все версии случившегося.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Как ранее сообщало РИА VladNews, в понедельник, 3 апреля, между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" прогрел взрыв, в результате которого погибли 14 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.