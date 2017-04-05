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В доме предполагаемого террориста, который причастен к взрыву питерского метро, проведен обыск

Расследование продолжается
Фото: v-kurse.ru Фото: v-kurse.ru
Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

Следственный комитет установил место жительство предполагаемого террориста, который причастен к взрыву в метро в Санкт-Петербурге, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

В ходе расследования уголовного дела по месту жительства Акбаржона Джалилова были проведены обыски.

Сейчас СК отрабатывает все версии случившегося.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как ранее сообщало РИА VladNews, в понедельник, 3 апреля, между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" прогрел взрыв, в результате которого погибли 14 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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