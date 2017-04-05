Госдуме предлагают запретить соцсети детям младше 14 лет

Внесение проекта в Госдуму запланировано на 5 апреля

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

ЗакСобрание Ленинградской области разработало законопроект "О правовом регулировании деятельности социальных сетей", согласно которому при регистрации придется предоставить паспортные данные, а детям до 14 лет вход в соцсети запретят вовсе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Об этом пишет в среду газета "Известия".

Отмечается, что за нарушение этого правила владельцу сайта грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Если пользователь не сообщил об изменении данных или умышленно указал недостоверную информацию, ему грозит штраф от 1 тыс. до 3 тыс. руб..

"Пользователям, не достигшим 18 лет, запрещается вступать в сообщества, где размещена запрещенная для детей информация. В противном случае родителям придется заплатить штраф до 2 тыс. руб.", - сообщает газета.

По данным издания, продажа несовершеннолетним любых товаров через соцсети тоже будет караться законом. Кроме того, документ предполагает запрет на рекламу "оккультно-магического характера и курительных смесей".

"Запрещается информировать граждан о несанкционированных собраниях и митингах, распространять информацию о несогласованных мероприятиях и публиковать переписку с другими пользователями без их согласия. Нельзя распространять любую информацию (текст, фото, видео), пропагандирующую национальную и иную нетерпимость, употребление алкогольной и табачной продукции, нетрадиционные сексуальные отношения и прочее - если сообщение не сопровождается "явным осуждением указанных материалов", - добавляет издание.

Внесение проекта в Госдуму запланировано на 5 апреля.