Новые выставочные залы муниципального центра современного искусства «Артэтаж» распахнут двери уже завтра

В 2017 году запанирована 21 выставка.

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

«Артэтаж» предстанет перед горожанами во всей красе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Уже завтра, 6 апреля, во Владивостоке состоится открытие четырёх новых выставочных залов в Центре современного искусства «Артэтаж» (ул. Фокина, 25). Торжественная церемония пройдёт в 16 часов.

В старинном особняке – доме Демби (Океанский проспект, 9/ ул. Фокина, 25) - завершены масштабные ремонтные работы, установлено необходимое оборудование. Здесь обновлены инженерные коммуникации, полы, стены. Особое внимание уделено элементам, сохранившимся в здании со времён постройки. Так, были сохранены медные таблички, коммуникационные трубы, кованые перила лестниц, метлахская плитка, уникальная лепнина, двери между помещениями, установленные в старинном доме изначально.

Общая площадь новых выставочных залов муниципального центра современного искусства - 380 квадратных метров.

Решение о создании городского музея принял глава Владивостока Игорь Пушкарёв. В 2015 году известный галерист и основатель галереи «Артэтаж» Александр Городний по договоренности с мэром передал в дар городу свою коллекцию живописи, скульптуры, других художественных работ, которую он собирал долгие годы. Именно эта коллекция – 1280 произведений – и стала основой нового муниципального учреждения.

Игорь Пушкарёв поставил задачу: центр современного искусства должен располагаться в центре города. Вот почему для учреждения было выбрано одно из старейших зданий Владивостока - дом Демби, который находится в самом сердце города. Теперь старинное здание, настоящая жемчужина архитектуры, наполнилось еще и интереснейшим содержанием.

Напомним, муниципальный центр современного искусства в старинном особняке на Океанском проспекте был открыт 30 июня 2016 года – в преддверии 156-го дня рождения Владивостока. Сейчас в двух залах «Артэтажа» по-настоящему кипит творческая жизнь. Фотовыставки, выставки живописи и графики... Экспозиции сменяют друг друга каждые несколько недель.