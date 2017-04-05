Детей и родителей Владивостока приглашают в Клуб выходного дня

Мероприятие будет приурочено ко Дню космонавтики

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

В субботу, 8 апреля, в 15.00 в городском Дворце детского творчества во Владивостоке вновь соберется Клуб выходного дня для детей и родителей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Пришедших ждут разнообразные мастер-классы на тему космоса.

В ходе мастер – классов «Мягкая игрушка», «Сувениры из фарфора», «Бисероплетение», «Поделки из мыльной основы» можно будет изготовить своими руками ракеты, звезды и много другое, связанное с космосом.

Клуб выходного дня будет работать по адресу: Океанский проспект, 43, административный корпус. Продолжительность мастер-классов – 2 часа. Информация и бронирование билетов по телефону: 245-68-59, 8924-234-33-53, Елена Старостина.