СК: Опознаны тела еще двух погибших во время взрыва в Санкт-Петербурге

Расследование теракта продолжается

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

В настоящее время были опознаны еще двое погибших во время взрыва в метро в Санкт-Петербурге, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ.

Одного человека до сих пор не опознали.

Известно, что уже сегодня, 5 апреля, родственники погибших смогут забрать тела для дальнейшего их захоронения.

Как ранее сообщало РИА VladNews, в понедельник, 3 апреля, между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" прогрел взрыв, в результате которого погибли 14 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.