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Жительница Владивостока прихватила в гостях золотые украшения

Суд назначил злоумышленнице наказание
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился житель Артема, который сообщил, что у него пропал золотой браслет, сообщат РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Ущерб составил 140 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 21-летняя жительница Владивостока, которая дала признательные показания.

Установлено, что обвиняемая находилась в гостях. Воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не наблюдает, она похитила изделие из золота. Впоследствии похищенный браслет продала, деньги потратила по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемая заключена под стражу. Известно, что ранее женщина привлекалась к ответственности за имущественные преступления.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Подсудимой также предстоит выплатить потерпевшему материальный ущерб в размере 140 тысяч рублей.

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