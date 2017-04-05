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Общество

Во Владивостоке пройдет городское родительское собрание

Тема – предстоящее написание Всероссийской проверочной работы для учеников 4-х классов
Фото: primdou63.ru Фото: primdou63.ru
Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

В следующий четверг, 13 апреля, во Владивостоке в школе №13 пройдет городское родительское собрание. Тема – предстоящее написание Всероссийской проверочной работы для учеников 4-х классов.

Напомним, Всероссийские проверочные работы – это новая процедура оценки качества общего образования в форме предоставления образовательным организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. Основная цель таких работ - дать возможность школе и учителю оценить, как дети усвоили образовательную программу начальной школы, на что необходимо обратить внимание учителю в 5-м классе. Результаты проверочных работ не будут учитываться при выставлении годовых отметок.

На собрании выступят специалисты управления образования администрации города. Они расскажут о том, как будет проходить проверочная работа, обсудят примерные варианты заданий, ответят на все вопросы.

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