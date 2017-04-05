В четверг Владивосток накроют дожди

Осадки будут сопровождаться сильным ветром

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

В прошедшие сутки погоду в Приморье определяют циклоны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Днем воздух прогрелся до +14…+20 °C, на побережье южными ветрами выносилась воздушная масса с моря, здесь было прохладнее, +4…+13 °C. Ночью воздух выхолаживался до 0…+5 °C, в горных районах до −1…−6 °C. Осадки не наблюдались. Юг края накрывала облачность атмосферного фронтального раздела, смещавшегося по Японскому морю. Осадков она не вызвала, но уменьшила дневной прогрев.

Во Владивостоке и пригороде воздух успел прогреться до +8…+12 °C. Вечером город накрыл первый весенний туман. Температура воздуха к утру понизилась до +3…+4 °C.

Сегодня, 5 апреля, юг края останется под покровом облаков. Во Владивостоке без осадков, местами сохранится туман. Температура воздуха +6…+9 °C, в пригороде теплее, до +12 °C.

В крае без осадков, воздух прогреется до +15…+24 °C, на побережье прохладнее очаги тумана и прохладно, +6…+12 °C. Ближайшей ночью к западным границам Приморья подойдет очередной циклон. Облачность его фронтальных разделов накроет край. Под облаками температура воздуха ночью понизится до +1…+10 °C, при прояснениях до −4 °C. К утру местами начнется небольшой дождь. Днем циклон будет смещаться над краем, дожди распространятся на большую территорию. На побережье сохранится туман. Ветер свежий. Дневной фон температуры +12…+18 °C, в прибрежных районах от +6 °C до +11 °C.

Во Владивостоке завтра будет облачно, утром и днем дождь. Временами туман. Ветер южный свежий, днем умеренный до сильного. Температура воздуха ночью +3…+5 °C. К концу дня прояснит, дождь прекратится, температура воздуха повысится до +9…+11 °C.