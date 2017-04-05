Детский хор «Камертон» во Владивостоке отметит 30-летие праздничными концертами

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Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

Детской хоровой студии «Камертон» Дворца детского творчества Владивостока исполняется 30 лет, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Юбилей коллектив отметит на сцене праздничными концертами.

8 апреля в 14 часов выступят младшие коллективы студии и подготовительное отделение;

9 апреля в 14 часов лучшие номера продемонстрируют старшие коллективы и хор мальчиков;

14 апреля в 17 часов пройдет гала-концерт.

История «Камертона» началась в 1987 году, когда его создала Наталья Лифанова, руководитель детской хоровой студии и заслуженный работник культуры РФ. За это время студии присвоено звание «Заслуженный коллектив Приморского края». В «Камертоне» обучается около 200 детей от 5 до 17 лет. Здесь они познают азы музыкального мира, знакомятся с шедеврами мировой культуры, основами музыкально-творческой деятельности. В студии несколько творческих коллективов: концертный хор, младший хор, хор мальчиков, хор подготовительного отделения, фольклорная группа, вокальные группы разных возрастных составов и солисты.

За 30 лет работы студии все хоровые, вокальные коллективы и солисты являются постоянными участниками и победителями городских, краевых, региональных, всероссийских и международных конкурсов («Весенние голоса», «Вечное детство», «Поющий океан», «Жемчужина Приморья», «Дельфийские игры»).

Студия «Камертон» является организатором городских конкурсов «Соловушка» и «Жаворонок», где ежегодно принимают участие более 300 детей города. Старший хор студии неоднократно выступал с Тихоокеанским симфоническим оркестром и солистами Приморской краевой филармонии с кантатой Дж. Перголези «Stabat mater», а в 2005 году хор выступил вместе с детским хором "Херувим" из Южной Кореи. Также ребята участвовали в открытии Мариинского театра в Санкт-Петербурге и Олимпийских игр в Сочи.