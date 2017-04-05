Мужчина угнал автомобиль в Приморье и сообщил об этом в полицию

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился работник автосервиса, который сообщил, что на него напали неизвестные мужчины, причинили телесные повреждения и силой отобрали автомобиль марки Honda Fit, который оставили клиента для ремонта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили автомобиль в километре от места происшествия.

В ходе розыска был задержан ранее судимый 35-летний работник автосервиса, который дал признательные показания. Установлено, что злоумышленник не справился с управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие. Транспортное средство получило механические повреждения. Мужчина покинул место ДТП, после чего позвонил в полицию, сообщив о ложном угоне.

Иномарка была возвращена законной владелице.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 5 лет.

.