Как включить двор в программу благоустройства

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Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке начался прием заявок от собственников помещений в многоквартирных домах на участие в программе «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2017 год, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Прием заявок продлится до 21 апреля. Заявки, направленные позже указанного срока, к рассмотрению приниматься не будут.

В соответствии с условиями программы, в ней не могут принимать участие дворовые территории многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию позднее 2007 года, а также получавшие в период с 2007 по 2016 годы бюджетные средства на проведение работ по капитальному ремонту дворовых проездов, на обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек и урн для мусора.

Для участия в отборе участникам необходимо составить заявку и подать ее в двух экземплярах в управление содержания жилищного фонда администрации Владивостока. К заявке прилагаются следующие документы:

1) заверенная копия протокола общего собрания собственников. Протоколы должны содержать следующую информацию: решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу; перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ (ремонт асфальтобетонного покрытия, обеспечение освещения придомовой территории, установка скамеек и урн); перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ (к дополнительным работам относится оборудование детских или спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территории. Дополнительные работы предполагают участие собственников в финансировании работ); решение о доле трудового участия заинтересованных лиц (в случае принятия решения о необходимости проведения дополнительных видов работ); решение о выборе представителя (представителей);

2) акт обследования дворовой территории по установленной форме;

3) копия документа, удостоверяющего личность, для участника отбора - физического лица;

4) копии устава, свидетельства о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет, копия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами для участника отбора - юридического лица;

5) локальный сметный расчет благоустройства дворовой территории;

6) дизайн-проект благоустройства дворовой территории (по желанию участника отбора).

Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в отборе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью (при наличии) участника отбора (для юридических лиц) и подписана участником отбора.

В случае, если многоквартирные дома, расположенные в одной дворовой территории, находятся в управлении нескольких управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, заявка подается от имени уполномоченных лиц, определенных протоколами общих собраний собственников помещений таких домов.

Пакет документов необходимо направить до 21 апреля в управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока:

1. на бумажном носителе в по адресу: г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 15, каб. 56 (время работы: пн. – чт. с 08-00 до 17-00, пт. с 08-00 до 15-45, обед с 12-00 до 12-45);

2. в электронной форме на электронную почту dom@vlc.ru с последующим предоставлением оригиналов документов.

В течение недели после окончания приёма заявок, с 24 апреля по 1 мая, комиссия рассмотрит предложения заинтересованных лиц и примет решение о включении дворовой территории в муниципальную программу.