Несовершеннолетний обстреливал окна домов во Владивостоке из пневматического пистолета

С отцом мальчика проведена беседа

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

Подросток стрелял по окнам домов Владивостока, проверяя исправность своего пневматического пистолета, сообщает РИА Vladnews.

Инцидент случился в Первореченском районе города. Жительница одного из домов по улице Надибаидзе обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный стреляет в ее окна, портя имущество. Как удалось выяснить позже, 16-летний мальчик, проживающий в соседнем домае напротив, решил проверить свой только что приобретенный пневматический пистолет, выстрелив в воздух. Оружие ребенок приобрел в интернет-магазине.

Отцу подростка вынесено предупреждение, рекомендовано взять на контроль досуговую занятость сына.