Росстат: Каждый десятый работающий россиянин не может себя прокормить

Денег на еду не хватает у 10,7% работающих граждан РФ

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

Каждому десятому наемному работнику предприятий и организаций в РФ не хватает денег даже на еду. При этом, около 75% работающих россиян в настоящее время находятся на грани бедности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Такие данные приводит Росстат.

Эксперты Росстата проанализировали зарплаты россиян, исходя из того, что в 2016 году прожиточный минимум трудоспособного населения, в который входит минимальный набор услуг и продуктов питания, составил 10 722 рублей в месяц. Именно эта сумма и является чертой, разделяющей бедность (люди, зарабатывающие 1 прожиточный минимум) и нищету (зарплата ниже прожиточного минимума).

Зарплата на уровне 1-2 прожиточных минимумов - у бедняков. Беднякам хватает средств, чтобы прокормить только себя и одного члена семьи.

Зарабатывающих меньше прожиточного минимума вполне можно отнести к категории нищих.

В итоге оказалось, что 10,7% работающего населения России – нищие, а 27,5% можно назвать бедными. 37 % граждан зарабатывают выше черты бедности (на уровне двух прожиточных минимумов) и лишь у 12,7% доход обеспечивает стандарт потребления среднего класса.

Как уточняют в Росстате, при исследовании в расчет бралась зарплата работников крупных и средних предприятий, а также бюджетников. Зарплаты работников малых предприятий и микроорганизаций не учитывались по причине того, что они слабо влияют на общую статистику и, скорее всего, относятся к группам с оплатой на уровне бедности.

Эксперты проанализировали зарплаты 28,35 миллиона россиян, что составляет 39% от работающих граждан РФ. К нищим специалисты отнесли 3,02 миллиона работников, к бедным – 7,8 миллиона, к стандарту потребления немного выше бедности – 10,51 миллиона. Заработок на уровне стандарта потребления среднего класса зафиксирован у 3,6 миллиона граждан, а у 3,42 миллиона он выше среднего значения.

Интересно, что исследование показало, что наибольшее число работников с зарплатами ниже черты бедности, на ее уровне или чуть выше данного значения было зафиксировано в сельском хозяйстве (93%) и легкой промышленности (93%). Кроме того, в образовании около черты бедности или за ней находится 87% работников, в здравоохранении 85% работников, а в сфере предоставления коммунальных, социальных и прочих услуг, включая культуру и спорт, 83% работников.