Дневник девушки: «Главней всего погода в доме»

Изменить себя за один год

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

1 сентября 2016 года во Владивостоке стартовал первый реалити-проект «Дневник девушки», который направлен на пропаганду здорового образа жизни.

Сегодня Ирина поделится своими секретами, как начать жизнь с «чистого листа».

- Если у мужчин есть свои дела, они могут продолжать заниматься ими, потому что речь пойдёт о … мужчинах, - перефразируя главную героиню фильма «Москва слезам не верит», хочется вынести ЭТО в заголовок.

Здоровый образ жизни – дело очень хорошее, стоящее и очень полезное. И продвигается оно гораздо интереснее, если есть поддержка близкого человека. Потому как позитив – тоже часть здоровой жизни. Унылый или напряженный человек, недовольный всем и вся сохранит печать своего недовольства и на лице. А наша задача – через здоровый образ прийти к гармонии!

Итак, на этой неделе мне попалась книга Джона Грея «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Увы, да, непросто строятся отношения в человеческих парах. Об обоюдном согласии можно только мечтать! Вроде внимательно прислушиваемся к словам, но, увы, их смысл часто искажается. Вовсе не то, оказывается, имел в виду Ваш супруг, или бойфренд, или подруга жизни. Однако, это нормально, утверждает Джон Грей. Учите марсианский! Чем больше взаимопонимания, чем лучше складываются у нас отношения с нашими вторыми половинками, тем больше у нас жизненной энергии, поддержки и веры в себя! Рекомендую всем, кто еще не читал. Написанная с юмором, эта книга почти все проблемы, казавшиеся ранее сложными, описывает понятным языком и дает понять, что проблемы-то и нет!

Существует еще одна группа людей, с которыми нам так или иначе нужно находить общий язык – это коллеги по работе. Случается, непонимание и недосказанность и здесь портит нам настроение или надолго занимает наши мысли. Итак, что же больше всего раздражает сослуживцев?

- сплетни и пустые разговоры - 18 %

- курение – 16%

- всякое разное: от имитации кипучей деятельности до кусания губ – 13%

- вредные привычки, в том числе ковыряние в разных частях тела – 5%

- звездная болезнь, высокомерие, мания величия – 6%

- бестактность, бесцеремонность – 5%

- лень и нежелание работать – 4%

- еда, чаепитие на рабочем месте – 4%

- глупость во всех ее проявлениях – 4%

- безответственность - 4%

- личные разговоры по телефону – 3%

По результатам этого опроса 8% отказались дать ответ, а 10 % - ура !- ничего не раздражает. Итак, делаем вывод: во всём хороша золотая середина, не надо лениться, чрезмерные усилия должны быть направлены на скорейшее продвижение по карьерной лестнице. Если Вас устраивает нынешняя должность, прячьте свой ум, так коллегам будет спокойнее. Реализуйте его в компаниях по интересам. И да будет гармония на работе и дома.

А у меня достижение: медленно, но верно стрелка весов начала ползти вниз! Занятия йогой продолжаю, вредными привычками «не пользуюсь». Велосипедный сезон открыт.

Да, ещё один мой маленький секрет незаметного оздоровления: в кухне перед раковиной на полу у меня лежит мешочек размером 40x40 см из не очень плотной ткани, наполненный морскими камешками. Их я собирала на берегу моря в районе Безверхово. Гладкие, с острыми краями, всякие – теперь они выполняют роль массажёра ступней, когда я мою посуду. Можно переминаться с ноги на ногу, а можно и пританцовывать. Ничего, кроме пользы, не будет.

Всем здоровья и взаимопонимания дома и на работе!

Напомним, с 1 сентября 2016 года РИА VladNews запустило реалити-проект под названием «Дневник девушки». Этот проект – реальный пример изменения жизни корреспондента РИА VladNews Анастасии Полетаевой. Настя уже ведет здоровый образ жизни: правильно питается и занимается спортом. Затем к проекту присоединилась Жанна.

Кроме того, 24-летний житель Владивостока Евгений тоже решил изменить себя, теперь он ведет "Дневник парня".

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.