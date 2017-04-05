На Камчатке женщина потеряла зрение в салоне красоты

Она хотела перманентный макияж

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

04 апреля в следственном отделе Петропавловска-Камчатского зарегистрировано сообщение о преступлении, предусмотренном ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК региона.

В ходе осмотра места происшествия следователем изъята вся документация, касающаяся оказания 32-летней жительнице города косметологической услуги; изъят препарат, которым женщине было произведено обезболивание и сертификаты, подтверждающие его качество; опрошены лица из числа персонала косметологического центра.

По предварительной версии, 18 марта во время проведения косметической манипуляции (подготовка к перманентному макияжу), после нанесения косметологом на веки клиентки обезболивающего препарата, женщина получила химический ожог роговиц обоих глаз, что в итоге повлекло потерю зрения.

О наличии аллергии клиентка салона не сообщила, подписала согласие на проведение процедуры.

Все обстоятельства происшедшего выясняются.