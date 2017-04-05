В Надеждинском районе осудили браконьера. Мужчина подстрелил амурского тигра. Тушу хищника нарушитель хранил в рефрижераторном контейнере вместе с останками изюбря, дикого кабана и оленя. Ущерб государству от незаконной охоты составил полтора миллиона рублей. А вышли на след преступника сотрудники спецподразделения по защите краснокнижных животных, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
В Надеждинском районе осудили браконьера
Животные на миллионВладивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.
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