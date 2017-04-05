В муниципальных отделениях МФЦ состоялись экскурсии для юных владивостокцев

Подобные экскурсии – не редкость

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 4 апреля, в отделениях № 1, 2, 4 многофункционального центра «Мои документы» Владивостока состоялись экскурсии для старшеклассников школ № 39, 63, 64. Ребята посетили МФЦ по приглашению его сотрудников, чтобы узнать, как работает учреждение.

Сотрудники муниципального МФЦ с теплотой приняли старшеклассников, которые побывали в зале для работы с заявителями и в контрольно-аналитическом отделе. Документоведы познакомили ребят с деятельностью центра, с его основными задачами, а также с услугами, которые можно здесь получить. Школьникам рассказали о том, как происходит процесс работы с заявителями, начиная от этапа электронной очереди до выдачи готовых документов. Юные горожане также узнали об оценке качества предоставляемых услуг, наглядно им продемонстрировали, как работает единый портал Госуслуг.

Старшеклассники живо интересовались работой МФЦ, особенно выдачей и заменой паспорта гражданина РФ, получением заграничного паспорта, СНИЛС, ИНН и многим другим. А после завершения мероприятия учащиеся и классный руководитель благодарили сотрудников МФЦ за познавательную экскурсию.

Как отметили в многофункциональном центре, подобные экскурсии – не редкость. Главная их цель – проинформировать горожан о деятельности муниципального МФЦ.

Для справки:

Во Владивостоке работают пять отделений МФЦ и два территориально обособленных структурных подразделения – в поселке Трудовом и на острове Русском в поселке Экипажный.

В настоящее время в МФЦ краевого центра гражданам предоставляют 167 государственных, региональных и муниципальных услуг. За минувшие три года коллектив МФЦ Владивостока достиг высоких результатов в своей деятельности, а в 2016 году признан лучшим МФЦ Приморского края и награжден различными грамотами и дипломами.