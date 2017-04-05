Французский тренер и спортсмен из США показали владивостокцам, как надо играть в американский футбол

Иностранный опыт

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

Собрались как-то американец, француз и русский и решили узнать, кто из них лучше играет в американский футбол. Нет, это не начало анекдота, а самое настоящее описание открытой тренировки, которую провели "Дикие панды" во Владивостоке. Рассказать об основах и особенностях этого вида спорта на Дальний Восток приехали два специалиста из Америки и Франции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.