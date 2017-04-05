Более трети детей в РФ имеют банковские карты

Новое исследование НАФИ

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

Специалисты из Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) провели исследование, по результатам которого им удалось выяснить, что более трети (если быть точнее, то 39%) российских детей владеют собственными банковскими картами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Собственными деньгами располагают 86% детей в возрасте 14-17 лет. В основном их доходы состоят из карманных, подаренных родственниками либо заработанных денег.

Оказалось, что банковская карта есть у шести из десяти ребят в тех семьях, где родители привлекают детей к планированию семейного бюджета. В то же время большая часть опрошенных считает, что детей младше 13 лет необходимо оградить от финансовых инструментов, поскольку это небезопасно.

На презентации исследования глава группы по сбору статистики экспертного совета по финансовой грамотности Банка России Гузелия Имаева заявила, что главное отличие российских родителей от европейских состоит в том, что в Европе более 80% родителей считают финансовые инструменты безопасными для детей и всецело поддерживают их стремление обзавестись личными банковскими картами.