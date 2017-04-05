Во Владивостоке завершено расследование убийства 10-летней давности

Двое жителей Владивостока обвиняются в убийстве и краже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.
По версии следствия, в июне 2007 года 24-летний потерпевший попросил знакомых продать его и брата квартиру, взамен за услугу обещал бесплатно покрасить автомобиль. В процессе оформления документов и совершения сделки, братья поссорились и, получив деньги от сделки, потерпевший решил утаить данный факт от близкого родственника и с деньгами уехать из Приморья.
С переездом он попросил помочь тех же знакомых. Во время пути в районе села Екатериновка Партизанского района сообщники изрядно выпили и поссорились. В ходе ссоры обвиняемые (1972 и 1977 года рождения) накинули веревку на шею потерпевшего и лишили его возможности дышать, в результате чего молодой человек умер.
Злоумышленники забрали вырученные от продажи квартиры деньги в сумме 700 тыс рублей, а тело сбросили в озеро.
В 2015 году во время осушения озера были обнаружены останки человека.
Сотрудники правоохранительных органов установили личность погибшего, а также подозреваемых и свидетелей убийства.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено.
Дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.