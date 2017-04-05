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Десять лесных пожаров бушевали в Приморье

Один из них тушат до сих пор
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

В Хасанском, Пожарском, Пограничном районах, Артемовском, Дальнегорском, Лесозаводском, Уссурийском городских округах со вчерашнего дня тушили лесные пожары на площади почти 100 гектаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на краевую администрацию. В ликвидации огня в Приморье было задействовано 88 человек и 20 единиц техники. Зафиксировано 105 выездом на лесные пожары.

На данный момент продолжается тушение возгорания в Партизанском районе. Общая площадь - 55 гектаров. 

Специалисты отмечают увеличение числа возгораний и связываю это с резким повышением температуры воздуха. Всего с начала года в Приморье зарегистрировано 37 лесных пожаров на площади более 1 500 гектаров.

Напомним, в Приморье введен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписано 15 марта.  

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