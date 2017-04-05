В районе аварийного моста в Приморье идут работы по отсыпке нового объезда

Движение для большегрузов также ограничено

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье возле аварийного моста отсыпают новый проезд, сообщает корреспондент РИА VladNews. Сотрудники полиции круглосуточно дежурят возле моста. Движение осуществляется по одной полосе, движения для большегрузов перекрыто. Всех водителей габаритных авто разворачивают и отправляют в объезд.

Напомним, ранее агентство сообщало о том, что от опоры моста откололся кусок конструкции. Не первый год мост в поселке Домашлино находится в аварийном состоянии. Кроме того, перед въездом на мост находится знак, свидетельствующий об ограничении нагрузки до15 тонн. Сотрудники обслуживающей компании уже успели отметить, что причиной частичной деформации объекта стало весеннее таяние грунта.

Сейчас специалисты определят, какие меры принять для обеспечения нормального проезда транспорта. Планируется провести планово-предупредительный ремонт.