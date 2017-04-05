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Неудача в спекуляции обернулась обязательными работами для жительницы Приморья

Женщина купила свой участок в 2012 году с целью выгодно перепродать государству
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

40 часов обязательных работ назначил мировой суд Надеждинского района Приморского края местной жительнице, уклонившейся от уплаты административного штрафа в 20 тысяч рублей за неиспользование земель по назначению и зарастание участка сорной травой, кустарником и деревьями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

4 гектара земли в районе поселка Городечное женщина приобрела в 2012 году в надежде, что он попадет под границы строительства нового участка федеральной автодороги «Уссури» Хабаровск-Владивосток и тогда этот участок можно будет выгодно перепродать государству. Однако, планы дамы не только не осуществились, но и нарушились окончательно. Подъезд к ее участку был закрыт оградительными леерами.

Возделывать земельный надел, по всей видимости, женщина и не собиралась. По её показаниям в суде – из-за невозможности к этому участку подъехать по основной дороге. Вторым подъездным путем дамы пользоваться отказывается: неудобно.

Как итог – 5 лет участок земли, предназначенный для сельскохозяйственного возделывания, стоит, зарастая сорняками, что нарушает ФЗ «Об охране окружающей среды» и Земельный кодекс РФ.

Землевладелице был выписан административный штраф, но выплачивать его она отказалась, отстаивая свое решение в суде. Однако суд уже дважды встал на сторону надзорного ведомства. Теперь жительнице поселка Раздольное придется физическим трудом отрабатывать наказание за неисполнение предписания. Однако штраф ей все же придется оплатить.

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