Во Владивостоке в ДТП пострадали два человека

За сутки произошло 90 аварий

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

Владивостокцы и гости приморской столицы во вторник нарушили ПДД 288 раз; в 90 случаях нарушения вызвали ДТП (53 с материальным ущербом, 18 - с составлением европротоколов), сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В 2 авариях пострадали 2 человека.

Инспекторы ДПС составили протоколы по 34 эпизодам не предоставления преимущества пешеходам, 11 случаям пьяной езды, 4 выездам на встречку, 12 эпизодам перевозки не пристегнутых спецсредствами детей, 12 случаям тонировки. Правила парковки нарушили 69 автолюбителей. Сотрудники ДПС остановили 5 автомобилей любителей быстрой езды.

На штраф-стоянку поставлено 67 транспортных средств.

Протоколы о нарушениях ПДД составлены в отношении 55 пешеходов, 6 водителей автобусов и 10 таксистов. По статье 20.25 КоАП РФ составлено 7 протоколов.