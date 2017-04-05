Жители Владивостока учатся раздельному сбору мусора на всероссийском флешмобе «Разделяй с нами»

Принять участие во флешмобе может любой желающий

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

С 30 марта по 5 июня 2017 года пройдет Всероссийский экологический флешмоб “Разделяй с нами” www.разделяйфлешмоб.рф. Цель проекта - вовлечь максимальное число людей в практику раздельного сбора отходов в повседневной жизни благодаря игровому формату эко-флешмоба и интересным заданиям-вызовам, и тем самым увеличить объем отходов, которые пойдут в переработку.

Другая важная задача флешмоба — научить людей обращаться с отходами как с источником ценного вторсырья для производства новых вещей, а также снижать образование отходов в быту, уменьшая объем мусора, попадающего на свалки.

Каждый житель России создает почти полтонны отходов в год, из них более 90% оказываются на свалках и только 4—5% вторично перерабатывается. Раздельный сбор отходов у источника их образования (дома, на работе и т.д.) — это необходимое условие для их эффективной переработки.

Организаторы флешмоба «Разделяй с нами» - Фонд поддержки молодежных инициатив “ЭРА” при поддержке The Coca-Cola Foundation и экспертной поддержке Движения “ЭКА”.

Принять участие во флешмобе может любой желающий с 30 марта по 5 июня 2017 года. Для этого необходимо зарегистрироваться на www.разделяйфлешмоб.рф и получить доступ к заданиям. Флешмоб состоит из 13 заданий, выполняя которые участники научатся сортировать отходы для сдачи их во вторичную переработку и вовлекать в этот процесс родных и соседей, начнут производить меньше отходов - например, заменяя одноразовые вещи на многоразовые или покупая продукцию из вторсырья. Флешмоб включает и творческие задания: съемку видеороликов, создание арт-объектов и другие, которые помогут участникам снизить свой экослед и научат «умному» обращению с отходами.

Успешно выполняя задания и выкладывая отчеты, активные участники могут выиграть один из 2560 призов, среди которых планшеты, экологические книги, эко-сумки, а также фирменные контурные стаканы Coca-Cola и годовые запасы напитков Coca-Cola и Coca-Cola Zero.

Всероссийский флешмоб «Разделяй с нами» является частью одноименной программы Coca-Cola Россия, направленной на продвижение культуры и практики раздельного сбора отходов, реализуемой с 2016 года.Программа тематически разделена на две части: инфраструктурную и просветительскую. Инфраструктурная включает в себя расстановку контейнеров и сбор пластика в школах, университетах и дворах. Просветительская часть, в свою очередь, направлена на обучение населения раздельному сбору отходов и развивает данную культуру на всех уровнях: от отдельного человека до общества в целом.