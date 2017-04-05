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Спор сотрудника Уссурийской таможни и посетителя закончился дракой

По факту случившегося проводится расследование
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

Сотрудник таможни применил физическую силу по отношению к "челоноку" из Китая, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился несколько дней назад на таможенном посту Пограничный. Что стало причиной случившегося  - пока неизвестно. Но, по словам одного из участников действий, сотрудник таможни начал необоснованно превышать свои полномочия, вскрывать пакеты с чаем, а потом и вовсе ударил одного из "челноков". Момент удара зафиксировал еще один очевидец случившегося.

В пресс-службе Уссурийской таможни корреспонденту РИА VladNews сообщили, что сейчас по факту случившегося проводится проверка.

"Пока что дать каких-то комментариев мы не можем. Безусловно, подобный инцидент имеет место быть. Сейчас проводистя расследование, по его результатам мы сможем что-то прокомментировать", - сообщил собеседник агентства. 

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