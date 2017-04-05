Площадкой кинофестиваля «Точка возврата» станет Приморье

Организаторы Дальневосточного фестиваля любительского кино посетили Владивосток

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке состоялась первая встреча организаторов фестиваля любительского игрового кино «Точка возврата» с кинолюбителями города, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Главная цель этой поездки – личное знакомство с возможными участниками предстоящего фестиваля. «В этом году основной эксперимент заключается в том, что мы администрируем и управляем фестивалем в основном в сети, – рассказал РИА VladNews редактор фестиваля Роман Овсейчук. – Но если есть возможность – встречаемся с участниками лично. Это намного эффективнее и интереснее! Две недели назад были в Якутске. Теперь у вас».

Напомним, как ранее сообщало РИА VladNews, город проведения фестиваля «Точка возврата» зависел от того, кто в наибольшей степени заинтересуется проектом. Уже ясно, что это будет Владивосток, Приморье, поскольку организаторы получили поддержку Кинокомиссии Приморского края.

Принять участие в конкурсном отборе могут все желающие. На сайте фестиваля заполняется заявка, и фильм принимается к участию в программе. На сегодняшний день из Приморья уже есть несколько заявок.

«Желающих снять своё кино много, но не все понимают, как это сделать, с чего начать, – рассказала региональный директор фестиваля Юлия Карабицкая. – Мы постарались всё разложить по полочкам. Сделать весь процесс прозрачным, прояснить все запутанные моменты и показать потенциальным участникам, что ничего сложного нет - просто бери и делай».

У «Точки возврата» две конкурсные программы. В первую войдут фильмы, которые снимались специально под фестиваль, во вторую – снятые с 2012 по 2017 год. Тема фестиваля – «Реальные и совершенно нереальные истории, которые произошли или могли бы произойти на Дальнем Востоке».

«Я думаю, отборочный этап будет не очень шумным, – считает Роман Овсейчук. – В дальневосточном масштабе мы делаем первые шаги. Поэтому главная задача отборочного этапа – это не столько зрелище, сколько возможность соревнования для участников. Возможность посмотреть что снимают, посмотреть друг на друга, пообсуждать».

По положению от каждого пояса, это Тихоокеанский, Полярный и Амурский, в суперфинал проходят три фильма каждой из программ. Но те фильмы, которые будут участвовать в отборочном конкурсе и не пройдут в основную часть кинофестиваля будут показаны во внеконкурсной программе, то есть дойдут до зрителя, их в любом случае увидят.

Суперфинал пройдет в Хабаровске в конце сентября. Главный приз – 100 000 рублей. В жюри, помимо участников прошлых лет, ожидается кинорежиссёр Арсений Гончуков, автор первого российского независимого Интернет-сериала «Район тьмы», а так же другие интересные гости, но пока их имена организаторы держат в секрете.