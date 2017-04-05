Десять лесных пожаров бушевали в Приморье 13:41, 05 апреля Десять лесных пожаров бушевали в Приморье (Фото)
Во Владивостоке завершено расследование убийства 10-летней давности 13:35, 05 апреля Во Владивостоке завершено расследование убийства 10-летней давности
В районе аварийного моста в Приморье идут работы по отсыпке нового объезда 13:29, 05 апреля В районе аварийного моста в Приморье идут работы по отсыпке нового объезда (Фото)
Новостная лента
Апрель, 05 среда
14:24
Игорь Пушкарев: Следствию вновь не удалось меня сломать
14:24
​Политические споры в Приморье набирают обороты
14:16
Французский тренер и спортсмен из США показали владивостокцам, как надо играть в американский футбол Видео
14:02
В муниципальных отделениях МФЦ состоялись экскурсии для юных владивостокцев
13:52
Более трети детей в РФ имеют банковские карты
13:41
Десять лесных пожаров бушевали в Приморье Фото
13:35
Во Владивостоке завершено расследование убийства 10-летней давности
13:29
В районе аварийного моста в Приморье идут работы по отсыпке нового объезда Фото
13:17
Во Владивостоке в ДТП пострадали два человека Эксклюзив
13:08
Площадкой кинофестиваля «Точка возврата» станет Приморье Фото
12:57
Иностранцы напишут Тотальный диктант во Владивостоке
12:44
Путин запретил банковские переводы из РФ в Украину
12:36
Жители Владивостока учатся раздельному сбору мусора на всероссийском флешмобе «Разделяй с нами» Фото
12:35
Спор сотрудника Уссурийской таможни и посетителя закончился дракой Видео
12:28
Актер сериала "Закрытая школа" готовится к пробежке во Владивостоке Фото
12:21
Мэром Арсеньева стал Александр Коваль
12:14
На орбите Марса найдены осколки погибшей планеты
12:09
Творческий вечер Андрея Кончаловского состоится во Владивостоке
11:48
Жителей и гостей Владивостока приглашают на открытие «Велосезона-2017»
11:46
Студенты отбуксировали автобус вместе с известным силачом Владивостока Эксклюзив
11:34
В Приморье зафиксировано 15 возгораний
11:22
Яхтсмены Приморья открыли сезон победой в Сочи
11:17
Владивостокская автоледи сама себе устроила головную боль Эксклюзив
11:10
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
11:07
Приморская столица может получить статус столицы российского бега
10:58
В Приморье мужчины женятся в возрасте 25-34 лет
10:49
​Во Владивостоке "электричка" сбила 7-летнюю девочку Эксклюзив
10:44
Приморец изнасиловал и убил малолетнюю девочку
10:32
Бизнес Приморья готовится травить православных куриными яйцами на Пасху
10:19
«Внимание!На старт!» - успей записаться: радио «Лемма» продолжает регистрацию участников
10:17
Приморец продал несуществующие автозапчасти на 200 тысяч рублей
10:02
Опрос: половина россиян не уверена в завтрашнем дне
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4109 (48) от 05 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Пидан высоко, губернатор – далеко
800 кило любви и нежности
Хвойная армия пополнится новобранцами
Владивостокские школьники знают толк в инвестициях
Клещи войны не объявляют. Нападают сразу
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Фоторепортажи

Площадкой кинофестиваля «Точка возврата» станет Приморье

Организаторы Дальневосточного фестиваля любительского кино посетили Владивосток
Фото: Елена Кищик, Игорь Гавриленко Фото: Елена Кищик, Игорь Гавриленко
Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке состоялась первая встреча организаторов фестиваля любительского игрового кино «Точка возврата» с кинолюбителями города, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Главная цель этой поездки – личное знакомство с возможными участниками предстоящего фестиваля. «В этом году основной эксперимент заключается в том, что мы администрируем и управляем фестивалем в основном в сети, – рассказал РИА VladNews редактор фестиваля Роман Овсейчук. – Но если есть возможность – встречаемся с участниками лично. Это намного эффективнее и интереснее! Две недели назад были в Якутске. Теперь у вас».

Напомним, как ранее сообщало РИА VladNews, город проведения фестиваля «Точка возврата» зависел от того, кто в наибольшей степени заинтересуется проектом. Уже ясно, что это будет Владивосток, Приморье, поскольку организаторы получили поддержку Кинокомиссии Приморского края.

Принять участие в конкурсном отборе могут все желающие. На сайте фестиваля заполняется заявка, и фильм принимается к участию в программе. На сегодняшний день из Приморья уже есть несколько заявок.

«Желающих снять своё кино много, но не все понимают, как это сделать, с чего начать, – рассказала региональный директор фестиваля Юлия Карабицкая. – Мы постарались всё разложить по полочкам. Сделать весь процесс прозрачным, прояснить все запутанные моменты и показать потенциальным участникам, что ничего сложного нет - просто бери и делай».

У «Точки возврата» две конкурсные программы. В первую войдут фильмы, которые снимались специально под фестиваль, во вторую – снятые с 2012 по 2017 год. Тема фестиваля – «Реальные и совершенно нереальные истории, которые произошли или могли бы произойти на Дальнем Востоке».

«Я думаю, отборочный этап будет не очень шумным, – считает Роман Овсейчук. – В дальневосточном масштабе мы делаем первые шаги. Поэтому главная задача отборочного этапа – это не столько зрелище, сколько возможность соревнования для участников. Возможность посмотреть что снимают, посмотреть друг на друга, пообсуждать».

По положению от каждого пояса, это Тихоокеанский, Полярный и Амурский, в суперфинал проходят три фильма каждой из программ. Но те фильмы, которые будут участвовать в отборочном конкурсе и не пройдут в основную часть кинофестиваля будут показаны во внеконкурсной программе, то есть дойдут до зрителя, их в любом случае увидят.

Суперфинал пройдет в Хабаровске в конце сентября. Главный приз – 100 000 рублей. В жюри, помимо участников прошлых лет, ожидается кинорежиссёр Арсений Гончуков, автор первого российского независимого Интернет-сериала «Район тьмы», а так же другие интересные гости, но пока их имена организаторы держат в секрете. 

Автор фоторепортажа: Елена Кищик, Игорь Гавриленко

comments powered by Disqus
Похожие новости
Выставка «Я пилигрим» открылась в «Артэтаже» во Владивостоке
20:20, 03 апреля 2017 Выставка «Я пилигрим» открылась в «Артэтаже» во Владивостоке

Вход свободный

Жители Приморья: Хватит залезать в наши карманы
09:45, 03 апреля 2017 Жители Приморья: Хватит залезать в наши карманы

ЭРА-ГЛОНАСС должна быть добровольным выбором в Приморье

Владивостокцы вышли на митинг против систем
15:21, 02 апреля 2017 Владивостокцы вышли на митинг против систем "Платон" и "Эра-ГЛОНАСС"

Мероприятие собрало водителей и коммунистов

Приморский океанариум приготовил сюрприз для посетителей
14:18, 30 марта 2017 Приморский океанариум приготовил сюрприз для посетителей

Млекопитающие подготовили новое шоу

День войск национальной гвардии России отметили во Владивостоке
14:07, 28 марта 2017 День войск национальной гвардии России отметили во Владивостоке

В холле ДКЖД гостей мероприятия встречала выставка вооружения и экипировки

Владивосток просыпается после зимней спячки: бежит вся страна
10:12, 28 марта 2017 Владивосток просыпается после зимней спячки: бежит вся страна

​Первый массовый забег весны дал старт череде спортивных мероприятий города

Во Владивостоке прошел митинг против коррупции
09:35, 27 марта 2017 Во Владивостоке прошел митинг против коррупции

Фоторепортаж РИА VladNews