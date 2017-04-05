Иностранцы напишут Тотальный диктант во Владивостоке

Акция пройдет 8 апреля

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

8 апреля в рамках всемирной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант» во Владивостоке откроются сразу две площадки для иностранных граждан, изучающих русский язык, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

Стоит отметить иностранцы смогут принять участие в акции уже второй год подряд. Впервые во Владивостоке такая возможность появилась в 2016 году на площадке в ДВФУ. Тогда тотальный диктант написали около двухсот иностранцев, а площадка стала самой массовой в мире.

Участниками акции были в основном иностранные студенты из Китая, Кореи, Японии, Вьетнама, Лаоса, Индии.

В 2017 году присоединился Дальрыбвтуз – один из крупнейших центров морского образования в стране, в котором обучаются сотни студентов из многих стран.

Тотальный диктант напишут все желающие 8 апреля в 15:00. Участники напишут тест из нескольких заданий с уровнем сложности от начального до продвинутого, а также небольшой отрывок из основного текста диктанта. Регистрация на тестирование открыта на сайте totaldict.ru