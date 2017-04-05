Приморская столица может стать самым беговым городом в России

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

- Маленькие цели достигаются быстрее. Ставьте новые цели не только на гонках, но и на каждой тренировке: выдержать определенный темп, достигнуть определенной скорости, преодолеть запланированную дистанцию. Каждая пробежка – соревнование с самим собой, - ультрамарафонец Scott Jurek.

В понедельник, 3 апреля, после тяжелого рабочего дня команда организаторов «Гонки героев» и «ЗаБег.рф» решила устроить себе вечернюю пробежку на берегу моря, чтобы подышать свежим воздухом, набраться сил на новый день, да и просто полюбоваться наикрасивейшими владивостокскими закатами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

- Как только теплеет, мы стараемся регулярно 2-3 раза в неделю бегать. Легко, никуда не торопясь, дыша свежим морским воздухом. Нам это приносит удовольствие! Приглашаем всех в любое время пробежать вместе с нами вдоль побережья, - комментирует представитель «Гонки Героев» в Приморском крае Александр Лагоша.

21 мая Владивосток принимает участие в масштабном событии весны – Всероссийский полумарафон с одновременным стартом в 10 городах страны. Город, победивший в полумарафоне, завоюет почетный титул беговой столицы России.

«ЗаБег» - это не просто полумарафон, но и масштабное спортивное мероприятие с множеством активностей в фан-зоне: концертной программой, выставкой спортивного питания, экстрим- и фаер-шоу, фотозоной, фудкортом, светошумовым представлением.

- Наша задача, как организаторов, перед «ЗаБегом» донести до жителей города Владивостока правильное позиционирование мероприятия. Показать пример на себе. Мы не говорим о том, что нужно заниматься исключительно бегом. Бег – это один из самых недорогих и простых видов спорта, потому что не требуется какого-то специального оборудования, достаточно лишь иметь кроссовки, спортивную куртку и шапку – они есть у каждого. Не обязательно новичкам сразу же бегать быстро и много. Можно начинать с 10 минут, потом увеличивать свою нагрузку. Зачастую, когда многие из нас сидят в офисах, они почти не двигаются, мышцы перестают работать, поэтому пробежка пойдет только на пользу нашему организму, как в физическом, так и в эмоциональном плане, - делится впечатлениями PR-менеджер «Гонки Героев» в Приморском крае Елена Виноградова.

Не стоит бояться своих возможностей. Главное, чтобы были желание и мотивация. Помните: кем бы ты ни был – будь лучше!

Поддержим наш родной морской город, ведь так приятно пробежаться утром или вечером около побережья, собраться с мыслями, а когда именно твой город считается беговой столицей – приятно вдвойне!