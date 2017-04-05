Путин запретил банковские переводы из РФ в Украину

Под запрет попали переводы с помощью иностранных платежных систем

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий денежные переводы из России в Украину.Федеральный закон запрещает денежные переводы между странами с помощью иностранных платежных систем. Экономист Павел Нефидов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это необходимо, чтобы создать равные условия для всех участников рынка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Согласно закону, если иностранное государство вводит запреты в отношении российских платежных систем, переводы денег в эти страны без открытия банковского счета в рамках платежных систем, в том числе зарубежных, будут возможны из России, только если операторы платежной системы и услуг инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ.

Банк России должен будет размещать на официальном сайте сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ. Предусмотренные законом ограничения будут применять со дня размещения регулятором такой информации.

Закон вступает в силу через 30 дней после официальной публикации и распространяется на запреты, введенные иностранными государствами до его вступления в силу.

Документ призван устранить негативные последствия запрета российских платежных систем на Украине, пояснял ранее один из его авторов, депутат Госдумы Владислав Резник. Этот запрет привел к ограничению конкуренции на российском рынке платежных услуг в пользу иностранных систем.

Генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов считает, что данный закон необходим, прежде всего, для того, чтобы создать равные условия для всех участников рынка банковских услуг.

"Закон, который был подписан, создает равные права для всех участников. Коль скоро различными законодательными актами для российских компаний, которые занимаются денежными переводами на Украину, рынок был закрыт, таким образом создали равноправные условия для международных компаний, которые оказывают те же самые услуги", – сказал Павел Нефидов.

Он отметил, что действия Киева против российских банков на Украине в первую очередь ударили по украинцам, которые работают в России.

"Все это не пошло на пользу тем гражданам Украины, которые работают на территории России и на регулярной основе отправляют деньги на Украину. В лучшем случае – это вызовет сильное удорожание, в худшем – будет довольно сложная киберпроцедура переводов. Скорее всего, переводы будут идти не в одно плечо, а в два, может, и в три плеча, через какие-то другие зарубежные компании, которые будут работать либо с российскими, либо с международными компаниями. Это будут обходные пути, которые всегда дороже", – сказал экономист.

По его мнению, ждать, что в связи со сложившейся ситуацией Киев снимет введенные ранее санкции против российских банков, не стоит.

"В данной ситуации это совершенно невероятный сценарий в силу того, что эти санкции являются только частью более широких санкций, которые введены против российских юридических лиц во всех областях – начиная банковской, заканчивая фармацевтической", – заключил Павел Нефидов.