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Спорт

Студенты отбуксировали автобус вместе с известным силачом Владивостока

Планируется провести первый чемпионат по буксировке
Фото: Александр Андрюхин Фото: Александр Андрюхин
Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

Во вторник, 4 апреля, в филиале ДВФУ г. Большой Камень приморский силач Иван Савкин, совместно с организацией инвалидов "Ковчег" и заместителем председателя думы г. Большой Камень Александром Андрюхиным провели первую в истории ДВФУ открытую тренировку по буксировке, сообщает РИА VladNews.

Иван подробно рассказал все тонкости данного упражнения, технику, провел разминку и обязательный инструктаж по технике безопасности.

Студенты ДВФУ попробовали отбуксировать микроавтобус, массой чуть более 2-х тонн. Для усложнения задачи организаторы поставили машины "в горочку". Тем не менее, нескольким отважным студентам-силачам удалось, не смотря на трудности, сдвинуть с места микроавтобус.

Само мероприятие собрало более сотни зрителей и десяток участников.

Хорошим стимулом и примером для ребят стали двое преподавателей ДВФУ, которые так же испытали свои силы в буксировке.

В начале мая организаторы планируют провести первый чемпионат ДВФУ по буксировке!

А так же Иван Савкин планирует в рамках своего проекта "Здоровое Приморье - Нам здесь жить" уже в апреле посетить школы Русского острова и Находкинского городского округа, а так же отдаленного острова Путятин. Провести беседы о ЗОЖ и серию показательных выступлений, а так же мастер-классы. 

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