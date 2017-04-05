На орбите Марса найдены осколки погибшей планеты

Они богаты оливином

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

Троянские астероиды Марса, совершающие с ним путешествие вокруг Солнца, могут быть остатками еще одной планеты, так и не сумевшей сформироваться окончательно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Молодая Солнечная система была куда более беспокойным местом, чем сегодня. Сама звезда была не такой стабильной, вокруг нее двигалось намного больше комет и астероидов, пыли, планетезималей и самих планет. Остатки небольшой «вымершей» планеты обнаружили астрономы планетария Северной Ирландии Апостолос Христо (Apostolos Christou) и Галин Борисов (Galin Borisov).

В статье, опубликованной журналом Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ученые обращают внимание на популяции троянских астероидов Марса. Гравитационно связанные с планетой, они движутся с ней по орбите вокруг Солнца, оставаясь в точках, где притяжения планеты и Солнца взаимно уравновешиваются. Троянцы известны у Юпитера, Земли и других планет, у Марса их обнаружено чуть меньше десятка.

Христо и Борисов использовали спектрограф X-SHOOTER, установленный на расположенном в Чили телескопе VLT, а также болгарский телескоп Rozhen для наблюдений. Объектами для работы стали марсианские троянцы (385250) 2001 DH47 и (311999) 2007 NS2, которые ученые сравнили с другим крупным объектом этой группы – (5261) Эврика.

Эврика – единственный троянский астероид Марса, остающийся в точке L5 и движущийся по орбите чуть позади планеты; остальные 7–8 астероидов находятся в L4 и движутся впереди Марса. Их разделяют миллионы километров, тем не менее, состав всех трех тел оказался чрезвычайно близок. Спектр, полученный в видимом, а также ближних инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах, позволил отнести объекты к астероидам довольно редкого класса А, богатым оливином.

Авторы статьи рассуждают о возможной причине такой близости. Скорее всего, она связана с общим происхождением всех трех астероидов. Все они могут быть остатками планетезималя – «зародыша» планеты, который образовался некогда во внутренних областях Солнечной системы, но так и не смог вырасти до полноценной планеты, а развалился на части еще до того, как сформировался сам Марс. Некоторые из этих фрагментов сохранились до сих пор, как окаменелости не пережившего какое-нибудь вымирание вида.